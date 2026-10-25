SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS-BGNES) – L’affluenza alle urne record, una performance più debole del previsto del frontrunner presidenziale Iliyana Yotova ed il ticket Andrey Gyurov-Georgi Kandev hanno segnato il primo turno delle elezioni presidenziali in Bulgaria, dove si va verso il ballottaggio, secondo gli exit poll pubblicati dopo la fine delle votazioni, come riferisce BGNES.

Yotova e Gyurov sono pronti ad affrontarsi in un ballottaggio l’1 novembre, con proiezioni iniziali che indicano una competizione serrata tra i due candidati.

Secondo un exit poll di Alpha Research, Yotova ha ricevuto il 35,3% dei voti, seguito da Gyurov con il 32,4%, il candidato nazionalista Kostadin Kostadinov con il 12,6%, Radostin Vasilev con il 4,1%, Ivelin Mihaylov con il 3,5% e Ivan Hristanov con il 2,2%, sempre come riferisce BGNES.

Un exit poll separato di Market Links ha mostrato un divario ancora più ristretto, mettendo Yotova al 32,2% e Gyurov al 31,6%. Kostadinov ha ricevuto il 13,5%, seguito da Vasilev con il 4,4%, Mihaylov con il 3,5% e Hristanov con il 2,5%.

I risultati preliminari suggeriscono una corsa presidenziale significativamente più serrata del previsto, con Yotova che non è riuscito ad assicurarsi un vantaggio decisivo e il ticket Gyurov-Kandev che emerge come un importante contendente.

Yotova, presidente in carica della Bulgaria, è entrato nelle elezioni come frontrunner, mentre Gyurov, ex primo ministro custode, è stato sostenuto dalle forze politiche riformiste europeiste.

L’affluenza è scesa bruscamente rispetto al 2021. La bassa partecipazione degli elettori è stata una delle caratteristiche distintive del giorno delle elezioni. Secondo la Commissione elettorale centrale (CEC) della Bulgaria, l’affluenza si è attestata a solo il 16,04% alle 16 ora locale, rispetto al 24,12% allo stesso punto delle elezioni presidenziali del 2021, in calo di 8,08 punti percentuali.

L’affluenza più alta è stata registrata nel 23esimo distretto elettorale di Sofia al 25,9%, mentre la più bassa è stata nella città meridionale di Kardzhali a solo il 6,77%.

– foto agenzia BGNES –

(ITALPRESS).

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