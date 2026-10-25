BELGRADO (ITALPRESS-TANJUG) – Svolta alle elezioni politiche in Serbia. Aleksandar Vucic, in diretta tv, ha dichiarato che il suo partito Serbia Unita “ha perso le elezioni”. Ad assicurarsi la vittoria è stata la “Lista Studentesca” di opposizione.

Subito dopo che Vucic ha ammesso la sconfitta, i sostenitori della Lista degli studenti si sono riversati nelle strade di Belgrado e di altre città, suonando i clacson, gridando, ballando e scandendo slogan. Scene di esultanza in strada.

Il leader della lista “Aleksandar Vucic – Serbia Unita”, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che la sua lista ha perso le elezioni parlamentari straordinarie, aggiungendo che la “Lista degli Studenti” ha vinto e che anche l’Unione degli Ungheresi della Vojvodina entrerà in Parlamento.

Nella sede del partito SNS, Vucic ha affermato che non dispongono ancora dei risultati definitivi, ma che, in base al campione stratificato, “è chiaro che hanno perso queste elezioni”.

“Non abbiamo ancora i risultati definitivi. Molti saranno sorpresi e capirete quanto alcuni hanno mentito e cosa si sono inventati. Voglio informarvi che la lista degli studenti ha vinto. Avranno tra i 135 e i 140 seggi, noi ne abbiamo circa 105”, ha dichiarato Vucic.

Aleksandar Vucic, ha poi dichiarato che il partito SNS continuerà a lottare e a dimostrare chi è l’opposizione, e che è orgoglioso di tutto ciò che è stato fatto durante il periodo in cui sono stati al governo.

“Hanno detto che qualcuno sarebbe scappato, che qualcuno avrebbe fatto le valigie, che qualcuno aveva paura di loro, che qualcuno si sarebbe nascosto, hanno mentito su tutto. Hanno mentito anche sul cannone sonoro, hanno mentito sul safari di Sarajevo, hanno mentito su Jovanjica, hanno mentito su tutto. Noi avremo 105-106 deputati e lotteremo e dimostreremo loro chi è l’opposizione”, ha affermato Vucic.

In Serbia sono stati 6.450.523 gli elettori registrati, chiamati a scegliere i 250 membri dell’Assemblea nazionale. Si è votato in 8.392 seggi, compresi quelli all’estero. Il sistema proporzionale prevede una soglia di sbarramento del 3% per le liste, con regole specifiche per le minoranze nazionali.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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