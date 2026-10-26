La Coalizione a sostegno della legittimità in Yemen annuncia operazione per neutralizzare la minaccia Houthi

ROMA (ITALPRESS) – La Coalizione a sostegno della legittimità in Yemen ha annunciato oggi di aver condotto un’operazione militare mirata per neutralizzare le fonti di minaccia in risposta agli attacchi ripetuti della milizia Houthi. Lo ha dichiarato in un comunicato su X il portavoce ufficiale delle forze della Coalizione, il generale di divisione Turki al-Malki.

“Partendo dal diritto originario e legittimo alla legittima difesa per proteggere la sicurezza e l’integrità del territorio del Regno, dei suoi cittadini e dei residenti, e in risposta agli attacchi reiterati della milizia houthi terroristica che ha tentato di colpire civili e obiettivi civili in Arabia Saudita e in Yemen con missili balistici e droni, il Comando delle forze congiunte della Coalizione ha eseguito un’operazione militare di qualità volta a neutralizzare le fonti di minaccia”, ha affermato.

L’operazione ha compreso la distruzione e la neutralizzazione di obiettivi militari legittimi nelle zone controllate dalla milizia Houthi: cinque tunnel di stoccaggio di missili balistici, quattro piattaforme di lancio di missili balistici e un deposito di missili. È stata inoltre concentrata l’azione sul taglio delle linee di rifornimento della milizia tra le aree sotto il suo controllo, oltre all’attacco a fortificazioni, raggruppamenti di elementi e materiale militare lungo le linee di contatto all’interno dello Yemen.

Il generale al-Malki ha ribadito che il Comando delle forze congiunte della Coalizione proseguirà le azioni operative di deterrenza contro la milizia houthi terroristica per proteggere i civili e gli obiettivi civili del Regno dagli attacchi, nonché i civili innocenti all’interno dello Yemen dalla violenza di questa milizia. L’operazione, ha sottolineato, è conforme al diritto internazionale umanitario e alle sue norme consuetudinarie.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).