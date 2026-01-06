Cina: programma di permuta di beni di consumo genera vendite per 3.920 mld yuan

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il programma di trade-in di beni di consumo sostenuto dalle politiche della Cina ha generato vendite per 3.920 miliardi di yuan (circa 558,62 miliardi di dollari)nel 2024 e nel 2025, portando benefici ai consumatori in 494 milioni di casi, secondo i dati pubblicati martedì dal ministero cinese del Commercio nel corso di una conferenza stampa.

L’iniziativa ha contribuito a promuovere l’ammodernamento industriale e la transizione verde. Nel periodo, attraverso il programma di trade-in sono stati acquistati circa 18,3 milioni di automobili, con i veicoli a nuova energia che hanno rappresentato quasi il 60% del totale.

Nel quadro del programma, nel periodo sono stati oggetto di trade-in 192 milioni di elettrodomestici, di cui il 90% costituito da modelli di fascia alta ed efficienti dal punto di vista energetico.

Nello stesso periodo, a livello nazionale sono stati riciclati oltre 17,67 milioni di veicoli rottamati, registrando un tasso medio annuo di crescita del 45,8%.

Nel frattempo, sono stati registrati quasi 39,69 milioni di transazioni per veicoli di seconda mano. Circa 53 milioni di elettrodomestici e cellulari usati sono stati smontati secondo procedure standardizzate, rappresentando una crescita media annua di circa il 12%.

Le autorità cinesi hanno annunciato alla fine del mese scorso che il programma di sussidi per il trade-in dei beni di consumo sarà rinnovato nel 2026 come parte di sforzi più ampi per stimolare i consumi, con 62,5 miliardi di yuan di fondi provenienti da obbligazioni speciali del Tesoro a lunghissima scadenza assegnati in anticipo a sostegno del programma di quest’anno.

L’espansione della domanda interna sarà ai primi posti tra le principali priorità economiche della Cina quest’anno, secondo la recente Conferenza centrale sul lavoro economico, che ha inoltre delineato piani per l’attuazione di campagne per lo stimolo dei consumi e per l’aumento dei redditi dei cittadini urbani e rurali.

