PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La missione cinese di recupero dei campioni provenienti da Marte passerà alla fase di sviluppo del modello di volo entro la fine dell’anno, ha dichiarato ieri Liu Jizhong, capo progettista della missione Tianwen-3.

Basandosi sulle ricerche e sulle dimostrazioni tecniche preliminari, la missione ha ottenuto importanti risultati in alcune tecnologie chiave. Il team di ingegneri è ora concentrato sullo sviluppo di prototipi, ha riferito ai giornalisti Liu, che è anche legislatore nazionale.

L’avvio della missione di rientro dei campioni marziani è previsto intorno al 2028, con l’obiettivo di riportare sulla Terra almeno 500 grammi di essi entro il 2031 circa.

Secondo Liu, gli scienziati internazionali sono invitati a collaborare nel promuovere lo sviluppo tecnologico e ingegneristico dell’esplorazione dello spazio profondo.

Sul piano ingegneristico, la missione sta sviluppando un orbiter, un modulo di rientro, un lander, un modulo di ascesa e uno di servizio, che formeranno rispettivamente il complesso orbiter-modulo di rientro e il complesso lander-modulo di ascesa-modulo di servizio.

Il lavoro di sviluppo comprende anche il conseguimento di progressi nelle tecnologie chiave, tra cui il campionamento e la sigillatura del suolo marziano, il decollo e l’ascesa dalla superficie del pianeta, il rendez-vous in orbita marziana, la raccolta e il trasferimento dei campioni e la protezione planetaria.

La missione dovrebbe cercare potenziali segni di vita su Marte, indagare la formazione geologica del pianeta ed esaminare l’atmosfera marziana, con l’obiettivo di compiere importanti scoperte nello studio dell’evoluzione dell’abitabilità dei pianeti terrestri.

“La missione Tianwen-3 rappresenta un’importante impresa spaziale altamente impegnativa, innovativa e pionieristica”, ha affermato Liu. “Dovrebbe costituire la prima missione di recupero di campioni marziani nella storia dell’umanità, promuovendo così in modo significativo lo sviluppo integrato della scienza, della tecnologia e delle applicazioni spaziali”.

Liu ha inoltre osservato che la sonda cinese Tianwen-2, lanciata nel 2025, ha percorso circa 700 milioni di chilometri e quest’anno raggiungerà l’asteroide 2016HO3 vicino alla Terra, iniziando a orbitargli intorno per svolgere attività di esplorazione.

