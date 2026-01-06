Cina: prodotto milionesimo veicolo NIO nello stabilimento di Hefei (2)

HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 6 gennaio 2026, mostra il milionesimo veicolo di NIO presso il Secondo stabilimento di produzione avanzata di NIO a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Il produttore cinese di auto elettriche martedì ha visto il proprio milionesimo veicolo uscire dalla linea di produzione della città.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
