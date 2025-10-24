PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il primo ministro cinese Li Qiang effettuerà una visita ufficiale a Singapore il 25 e 26 ottobre su invito del Primo ministro della Repubblica di Singapore, Lawrence Wong, come ha annunciato venerdì un portavoce del ministero degli Esteri.
Su invito del Primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, presidente di turno dell’ASEAN, il primo ministro Li parteciperà al 28esimo vertice Cina-ASEAN, al 28esimo vertice ASEAN Plus Three, al 20esimo vertice dell’Asia Orientale e al quinto incontro dei leader del Partenariato Economico Globale Regionale a Kuala Lumpur il 27 e 28 ottobre, secondo quanto riferito dal portavoce.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]