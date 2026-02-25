Cina: presidente Xinhua incontra direttrice generale ONU a Ginevra

GINEVRA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, Fu Hua, martedì ha incontrato la direttrice generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite (ONU) a Ginevra, Tatiana Valovaya.

Fu ha osservato che l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra rappresenta un importante polo per la diplomazia multilaterale e la governance globale, e che Xinhua è desiderosa di approfondire ulteriormente la collaborazione istituzionalizzata con le Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali.

Fu ha affermato che Xinhua sfrutterà a pieno i vantaggi funzionali di un’agenzia di stampa, metterà in pratica l’Iniziativa per la governance globale, costruirà un sistema di dialogo internazionale che rafforzi la fiducia, dissipi i dubbi e crei consenso, contribuendo al miglioramento del sistema di governance globale.

Valovaya ha parlato positivamente dell’importante ruolo svolto da Xinhua nella copertura delle notizie relative alle Nazioni Unite.

La direttrice ha inoltre dichiarato che, in un contesto di profondi cambiamenti dell’ordine internazionale, auspica di poter contare sulla voce autorevole e sul ruolo di ponte dei media professionali per collaborare con la Cina nel portare avanti la riforma del sistema di governance globale.

(ITALPRESS).