PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo ministro cinese Li Qiang ha firmato un decreto del Consiglio di Stato che emana il regolamento per l’attuazione della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA), che entrerà in vigore il primo gennaio 2026.
Il regolamento è concepito per agevolare l’effettiva applicazione della legge, fornendo norme dettagliate sulla sua attuazione.
Il testo specifica l’ambito dei beni, dei servizi, degli asset immateriali e dei beni immobili tassabili, e definisce ulteriormente le categorie di contribuenti.
Chiarisce inoltre l’applicazione delle aliquote IVA, inclusa l’aliquota zero per alcune esportazioni e per le vendite transfrontaliere di servizi e asset immateriali.
In aggiunta, le norme perfezionano i metodi di calcolo dell’IVA dovuta, chiariscono i criteri per gli incentivi fiscali e rafforzano le misure di amministrazione dell’IVA.
La legge sull’IVA è stata adottata in una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, l’organo legislativo nazionale, nel dicembre dello scorso anno.
