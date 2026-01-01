PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina martedì ha presentato un piano per promuovere la salute di bambini e adolescenti nel periodo 2026-2030, affrontando questioni chiave come obesità, miopia, disturbi mentali e comportamentali, deformità spinali e salute dentale.

L’iniziativa mira a migliorare il benessere fisico e mentale dei giovani, ponendo l’accento sulla prevenzione e sulla gestione coordinata di più problematiche di salute.

Il piano esorta a impegnarsi per rafforzare la cooperazione tra servizi sanitari e scuole, l’integrazione tra assistenza medica ed educazione fisica, la promozione della collaborazione tra famiglie e scuole e incoraggia una più ampia partecipazione della società nella promozione della salute giovanile.

