Cina: presentato piano per approfondire integrazione Internet industriale e IA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ha pubblicato un piano di lavoro per approfondire l’integrazione tra internet industriale e intelligenza artificiale (IA), come parte di sforzi più ampi volti a rafforzare il settore manifatturiero del Paese.

Secondo il piano, entro il 2028 il livello di integrazione registrerà miglioramenti significativi, con l’aggiornamento delle reti industriali di nuova generazione da realizzare in non meno di 50.000 imprese. Il documento esorta inoltre a sviluppare una serie di dataset di alta qualità in 20 settori industriali chiave e a creare un gruppo di fornitori di soluzioni smart, al fine di promuovere un aggiornamento coordinato tra grandi, medie e piccole imprese.

La Cina sta accelerando l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella manifattura come parte dei suoi sforzi volti a rimodellare la propria base industriale e a salire nella catena del valore globale. Ad esempio, ad agosto Shanghai ha presentato un piano triennale di attuazione denominato “IA più produzione” che introduce misure finalizzate a conseguire progressi significativi nelle tecnologie di intelligenza industriale.

