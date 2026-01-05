PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina lunedì ha pubblicato un piano d’azione a livello nazionale volto a promuovere i consumi verdi, come parte di sforzi più ampi del Paese per accelerare la transizione verde dei consumi e sostenere uno sviluppo di alta qualità.

Il piano, pubblicato congiuntamente dal ministero del Commercio e da altri otto dipartimenti governativi, delinea 20 misure politiche in sette aree chiave per rafforzare gli incentivi al consumo verde, coprendo settori quali i prodotti agricoli, gli elettrodomestici e i servizi ricettivi. Il documento inoltre descrive nel dettaglio le politiche finanziarie e altri strumenti di sostegno per migliorare l’ambiente di tali consumi.

L’iniziativa mira ad ampliare l’adozione di comportamenti di consumo ecologico e ad accelerare la transizione verso produzioni e stili di vita a basse emissioni di carbonio, secondo un avviso pubblicato sul sito ufficiale del ministero del Commercio.

Il piano dà priorità al miglioramento dell’offerta di qualità nei settori essenziali legati al benessere della popolazione, chiedendo una maggiore disponibilità di prodotti agricoli verdi e un più ampio utilizzo di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Il piano, inoltre, promuove consumi più ecologici dei veicoli incentivando l’acquisto di veicoli a nuova energia e rafforzando la catena industriale automobilistica, favorendo al contempo scenari di consumo innovativi, tra cui il campeggio in camper, le esperienze di cinema drive-in e i viaggi su strada.

Il piano punta anche a potenziare il consumo di servizi verdi, promuovendo servizi di ristorazione, ricettivi e domestici ecologici.

Per favorire nuovi modelli di consumo verde, il piano esorta a costruire catene di fornitura ecologiche e a condurre valutazioni dell’impronta di carbonio. Inoltre, incoraggia lo sviluppo di servizi ecologici di leasing, insieme a una più ampia adozione della mobilità condivisa, di spazi e di beni condivisi, per promuovere un uso più efficiente delle risorse.

L’iniziativa sottolinea infine una più profonda integrazione dell’intelligenza artificiale con i consumi ecologici, sostenendo così lo sviluppo di prodotti intelligenti e di scenari applicativi.

(ITALPRESS).