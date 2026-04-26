Cina: presentati partner internazionali per la missione su Marte Tianwen-3

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA) venerdì ha annunciato i risultati della selezione per la collaborazione internazionale nell’ambito di Tianwen-3, la prima missione cinese per il recupero di campioni da Marte.

Dopo l’invito a presentare proposte di cooperazione nell’aprile 2025, con cui la CNSA aveva annunciato che avrebbe messo a disposizione 20 chili di risorse di carico utile per la collaborazione internazionale, l’agenzia ha ricevuto 28 candidature.

Cinque progetti sono stati successivamente selezionati sulla base dei criteri di alto valore scientifico, efficace sostegno alla missione, solida fattibilità ingegneristica ed elevata maturità tecnologica, ha affermato la CNSA durante la cerimonia di apertura dell’11esima Giornata cinese dello spazio tenutasi a Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan.

Il lancio della missione Tianwen-3, parte del programma cinese di esplorazione planetaria, è previsto intorno al 2028. Mira a riportare sulla Terra campioni provenienti da Marte intorno al 2031.

(ITALPRESS).