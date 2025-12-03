Cina: potenziate infrastrutture per il turismo sulla neve a Tianjin (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone sciano in una stazione sciistica nel distretto di Jizhou, a Tianjin, nel nord della Cina, il 2 dicembre 2025. Negli ultimi anni, le autorità del distretto, che si trova sul versante orientale dei monti Yanshan, hanno promosso il turismo del ghiaccio e della neve sfruttando le risorse locali e migliorando le infrastrutture di servizio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).