Cina-Russia, Putin da Xi Jinping il 20 maggio

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Il leader russo Vladimir Putin visiterà Pechino la prossima settimana, pochi giorni dopo la conclusione del vertice tra il presidente Xi Jinping e il suo omologo americano Donald Trump. Fonti hanno riferito al South China Morning Post che la visita di un giorno dovrebbe avere luogo la prossima settimana, il 20 maggio. Hanno anche affermato che il viaggio rientra nei normali rapporti tra Mosca e Pechino, e che non ci si aspetta una parata o un’accoglienza in grande stile.

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