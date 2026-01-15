Cina: porto di Huanghua, traffico merci record nel 2025 (1)

CANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le gru da banchina scaricano container in un terminal del porto di Huanghua nella città di Cangzhou, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 15 gennaio 2026. Nel 2025 il traffico merci del porto ha raggiunto 366 milioni di tonnellate, con un aumento del 3,08% su base annua, segnando un massimo storico, secondo le statistiche del Cangzhou Port Group.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
