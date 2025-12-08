PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’8 dicembre 2025, mostra l’area di Longtan del porto di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Il commercio estero di beni della Cina ha mantenuto una forte resilienza con una crescita costante nei primi undici mesi del 2025, nonostante i venti contrari esterni, hanno mostrato lunedì i dati ufficiali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]