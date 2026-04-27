Cina: portavoce, USA cessino abuso di sanzioni e giurisdizione extraterritoriale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina esorta gli Stati Uniti ad abbandonare la pratica errata dell’abuso delle sanzioni e della giurisdizione extraterritoriale, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian durante un briefing quotidiano con la stampa, dopo che gli Stati Uniti hanno recentemente imposto sanzioni a una raffineria petrolifera cinese interessata, con la presunta motivazione di “legami con l’Iran”.

Sottolineando che la Cina si oppone da sempre alle sanzioni unilaterali illecite prive di fondamento nel diritto internazionale, Lin ha affermato che il Paese tutelerà fermamente i diritti e gli interessi legittimi delle aziende cinesi.

(ITALPRESS).