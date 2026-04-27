Trump parla dell’attentato “Non ero preoccupato, viviamo in un mondo folle”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non lo so. Ho letto un manifesto, era un cristiano credente, poi è diventato un anticristiano e ha subito molti cambiamenti. Sta passando un brutto periodo, a giudicare da quello che ha scritto. La sua famiglia era molto preoccupata. Probabilmente era una persona piuttosto malata”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista al programma della Cbs News “60 Minutes”, alla domanda se fosse lui il bersaglio dell’attentatore durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca.

“Non ero preoccupato. Capisco la vita. Viviamo in un mondo folle”, aggiunge. “Ero circondato da persone fantastiche. E probabilmente li ho fatti agire un pò più lentamente. Ho detto: ‘Aspettate un attimo, aspettate un attimo. Fammi vedere'”, ha spiegato Trump quanto ai momenti cruciali in cui è stato portato via. Sulle critiche alle misure di sicurezza ha replicato: “Anche lui era piuttosto incompetente, perché si è fatto beccare. E si è fatto beccare piuttosto facilmente. Quei ragazzi hanno fatto un buon lavoro ieri sera. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro”.

LA FOTOGALLERY DEGLI SPARI ALLA CASA BIANCA

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– foto copertina e fotogallery Ipa Agency –

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