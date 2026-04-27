Europei Under 23, a Cagliari altre due medaglie azzurre: la spada femminile è d’oro, il fioretto maschile d’argento

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Italia della spada femminile sale sul tetto d’Europa nella prova a squadre e il team dei fiorettisti vince l’argento. Due medaglie preziose per la spedizione azzurra nella terza giornata dei Campionati Europei Under 23 di Cagliari. Sono d’oro le spadiste Lucrezia Paulis, Gaia Caforio, Carola Maccagno e Vittoria Siletti che fanno suonare l’Inno di Mameli per la terza volta in tre giorni, superando in finale la Francia.

Proprio contro i transalpini finisce la bellissima gara della formazione di fioretto maschile, che sale sul secondo gradino del podio con Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Giuseppe Franzoni e Raian Adoul. Ha chiuso, infine, in sesta posizione la squadra italiana di sciabola maschile.

Cammino trionfale per la spada femminile. Le azzurre hanno debuttato negli ottavi di finale, battendo per 38-34 l’Austria in un assalto combattuto e gestito con grande lucidità. Ancor più impegnativo è stato il match dei quarti contro la Germania dove, recuperando quattro stoccate di svantaggio nella staffetta delle ultime tre frazioni, le ragazze condotte a fondo pedana dai tecnici Giacomo Falcini e Maurizio Mencarelli sono riuscite a imporsi con il punteggio di 36-35, entrando tra le “top 4”. In fiducia, decise a raggiungere la certezza di una medaglia, le spadiste italiane hanno dominato la semifinale contro l’Estonia, vincendo 45-34 e staccando così il pass per la finale. Nell’ultimo atto, contro la Francia, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis, Carola Maccagno e Vittoria Siletti hanno letteralmente dominato, chiudendo sul 45-29 l’assalto che le ha regalato la medaglia d’oro.

Brilla d’argento il quartetto dei fiorettisti con le firme di Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Raian Adoul e Giuseppe Franzoni. L’Italia all’esordio ha sconfitto per 45-18 Israele nei quarti di finale, e ha dato continuità a quel successo offrendo una prova di carattere contro la Polonia, superata con il risultato di 45-39 in una semifinale di grande intensità. In finale, per i ragazzi guidati in panchina dai tecnici Valerio Aspromonte e Francesco Archivio, si è riproposta la sfida infinita con la Francia. Gli azzurri hanno tirato alla pari per lunghi tratti dell’incontro, restando in scia dei transalpini che sono riusciti a spuntarla nelle ultime frazioni, imponendosi 45-36. Ma il secondo posto dell’Italia dei fiorettisti resta risultato da applausi.

Stop ai quarti di finale per il team di sciabola maschile. Marco Stigliano, Edoardo Cantini, Lupo Veccia Scavalli e Leonardo Tocci sono stati sconfitti con il punteggio di 45-36 dalla Francia, che è riuscita ad allungare nel momento decisivo del match. Nel tabellone dei piazzamenti i ragazzi guidati dai tecnici Diego Occhiuzzi ed Enrico Berrè hanno prima battuto la Germania (45-40) e poi perso contro la Bulgaria (45-43), chiudendo così in sesta posizione.

Domani, nella quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 23 di Cagliari, sono in programma le ultime tre prove a squadre dedicate alla spada maschile, al fioretto femminile e alla sciabola femminile. Per l’Italia il team degli spadisti sarà formato da Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Nicolò Del Contrasto e Fabrizio Cuomo; il quartetto delle fiorettiste, invece, sarà composto da Aurora Grandis, Matilde Molinari, Carlotta Ferrari e Irene Bertini; infine, la formazione delle sciabolatrici che si schiererà con Manuela Spica, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Amelia Giovannelli.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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