Malta, il premier Abela convoca le elezioni anticipate per il 30 maggio

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha annunciato che chiederà al Presidente di sciogliere immediatamente il Parlamento, aprendo la strada a elezioni anticipate sabato 30 maggio. La decisione pone fine a settimane di speculazioni su un voto anticipato e riporta gli elettori alle urne con quasi un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale. Abela dovrebbe presentare la richiesta formale di scioglimento nelle prossime ore.

La mossa richiama le elezioni anticipate del 2017, quando l’allora premier Joseph Muscat cercò un nuovo mandato in un clima di turbolenza politica, ottenendo poi una netta vittoria. Abela punta a mantenere la solida maggioranza parlamentare conquistata nelle elezioni del marzo 2022, quando il Partito Laburista ottenne il 55,9% dei voti contro il 41,7% del Partito Nazionalista, con un margine di circa 41.600 voti.

Tuttavia, quel voto registrò anche la più bassa affluenza dalla indipendenza, con una partecipazione scesa all’85,5%, sollevando preoccupazioni sul coinvolgimento degli elettori. La legislatura in corso sarebbe scaduta solo a maggio 2027, lasciando ad Abela la possibilità di attendere ancora un anno prima di indire elezioni. Fonti governative indicano però che un rinvio avrebbe comportato maggiori rischi, citando un’opposizione più energica, procedimenti giudiziari in corso che coinvolgono ex funzionari e l’incertezza economica legata ai conflitti internazionali.

Convocando il voto anticipato, Abela ha di fatto accorciato la durata della legislatura e avviato una campagna elettorale di cinque settimane destinata a dominare il panorama politico nelle prossime settimane. Il Parlamento dovrebbe essere sciolto formalmente entro pochi giorni, avviando ufficialmente il processo elettorale.

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(ITALPRESS).