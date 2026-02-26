PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è desiderosa di lavorare con gli Stati Uniti per mantenere uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali bilaterali, ha dichiarato giovedì una portavoce del ministero del Commercio.

Le osservazioni sono state formulate dalla portavoce He Yongqian durante un regolare briefing con la stampa, in risposta a una domanda sull’imminente sesto ciclo di consultazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Secondo la portavoce, entrambe le parti hanno mantenuto la comunicazione a tutti i livelli attraverso il meccanismo di consultazione economica e commerciale Cina-USA.

La Cina è desiderosa di coordinarsi con la parte statunitense per attuare il consenso raggiunto dai due capi di Stato sia nel loro incontro del 2025 a Busan sia durante i recenti colloqui telefonici del 4 febbraio, ha dichiarato He.

La Cina è pronta a lavorare con la parte statunitense, attraverso consultazioni paritarie, per gestire adeguatamente le divergenze, ampliare la cooperazione pratica e mantenere uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali bilaterali, così da apportare maggiori benefici a entrambi i Paesi e al mondo, ha aggiunto la portavoce.

(ITALPRESS).