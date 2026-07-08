Cina: portavoce Esteri, Usa e Iran attuino pienamente il memorandum d’intesa

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha invitato gli Stati Uniti e l’Iran a dare piena attuazione al memorandum d’intesa firmato, a risolvere le controversie attraverso il dialogo e i negoziati e ad astenersi dal ricorso alla forza. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Una ripresa del conflitto non serve gli interessi di nessuna delle parti, e le misure militari non possono risolvere le questioni fondamentali, ha affermato Mao durante un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo alle domande sull’ultima escalation delle tensioni in Medio Oriente.

(ITALPRESS).