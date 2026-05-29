Cina: portavoce Esteri, UE guardi ai legami commerciali nella giusta prospettiva

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Unione europea deve guardare ai legami commerciali con la Cina nella giusta prospettiva e onorare il proprio impegno a favore del libero scambio, ha dichiarato ieri Mao Ning, portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Mao ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, in risposta a una domanda sul fatto che il commissario dell’UE per l’industria abbia riferito alla stampa che l’Unione europea prevede di ampliare gli strumenti per affrontare gli squilibri commerciali con la Cina.

“Il commercio internazionale è una strada a doppio senso. Non esiste un commercio forzato”, ha dichiarato Mao, aggiungendo che le relazioni commerciali Cina-UE sono per loro natura vantaggiose per entrambe le parti.

Osservando che la Cina non punta a un surplus commerciale, Mao ha affermato che chiunque si concentri solo sul commercio di beni ignorando quello dei servizi e i rendimenti degli investimenti, sulle mere quantità trascurando la struttura commerciale e i flussi di utili, e sulle importazioni dalla Cina ignorando le proprie esportazioni, non vede altro che squilibrio.

La portavoce ha affermato che, qualsiasi termine si utilizzi, “de-risking”, “riduzione della dipendenza” o “squilibrio commerciale”, si tratta solo di nomi diversi per indicare il protezionismo, che nel lungo periodo non farà altro che danneggiare gli interessi dei consumatori europei, aumentando i costi delle aziende e indebolendo la competitività industriale dell’Europa.

“La Cina seguirà da vicino le mosse dell’UE e adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri diritti e interessi legittimi”, ha dichiarato Mao.

(ITALPRESS).