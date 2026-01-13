Cina: portavoce Esteri, “Tuteleremo diritti e interessi legittimi contro misure tariffarie USA”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La posizione della Cina sui dazi è molto chiara e non ci sono vincitori nelle guerre tariffarie, ha dichiarato martedì a Pechino una portavoce del ministero degli Esteri.

La portavoce Mao Ning ha inoltre affermato che la Cina tutelerà con fermezza i propri diritti e interessi legittimi.

Mao ha formulato tali osservazioni nel corso di un regolare briefing con la stampa, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lunedì ha affermato che qualsiasi Paese che faccia affari con l’Iran pagherà un’aliquota tariffaria del 25% su qualsiasi attività commerciale condotta con gli Stati Uniti.

