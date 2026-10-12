Francia, sparatoria in una scuola media di Aubagne: tre feriti, arrestato un 14enne

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tre persone, tra cui il preside e un insegnante, sono rimaste ferite da colpi di fucile sparati nel cortile della scuola media Joseph-Lakanal di Aubagne. Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato con l’accusa di essere l’autore degli spari. Secondo quanto riporta l’emittente Bmftv, il padre del ragazzo è stato arrestato e diverse armi sono state rinvenute nell’abitazione di famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, questa mattina il ragazzo è entrato a scuola con una custodia per chitarra, all’interno della quale aveva nascosto un fucile da caccia. In un comunicato, la procura di Marsiglia ha annunciato l’apertura di un’indagine per tentato omicidio. “Poco dopo le 9 del mattino, lo studente ha sparato uno o due colpi nelle aree comuni del primo piano, ferendo il preside e un insegnante che si trovavano nel corridoio”, ha descritto il procuratore Nicolas Bessone.

“Entrambi sono stati colpiti agli arti inferiori e trasportati in ospedale, ma non erano in pericolo di vita. Lo studente si è poi recato al secondo piano e ha sparato due colpi, prima verso il pavimento davanti a un insegnante e poi all’interno di un’aula occupata, colpendo la lavagna”, ha aggiunto la procura.

Successivamente Audrey Jouaneton, viceprocuratore della procura di Marsiglia, ha spiegato in una conferenza stampa che i motivi del gesto restano per il momento ignoti. “Non si è ancora espresso e non tutti i testimoni e le vittime sono stati ascoltati, non abbiamo alcun dettaglio”, ha dichiarato. Secondo le prime prove raccolte, il ragazzo “non ha pronunciato alcuna frase particolare”. “Ci sono tutta una serie di ipotesi che saranno esaminate dagli inquirenti. Ci è stato riferito che potrebbero essersi verificati episodi di molestie; in ogni caso, tutto ciò verrà analizzato e il movente, al momento, non è ancora stato accertato“, ha detto ancora Jouaneton.

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