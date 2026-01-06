Cina: portavoce Esteri, nessun Paese può agire da polizia globale né rivendicare ruolo di giudice internazionale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nessun Paese può agire da polizia globale, né può rivendicare il ruolo di giudice internazionale, ha affermato martedì a Pechino una portavoce del ministero cinese degli Esteri.

La portavoce Mao Ning ha formulato tali osservazioni nel corso di una conferenza stampa regolare, rispondendo a una domanda sulla situazione in Venezuela. Mao ha affermato che la Cina sostiene costantemente che tutti i Paesi debbano rispettare il diritto degli altri popoli a scegliere in modo indipendente il proprio percorso di sviluppo, e attenersi al diritto internazionale e agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare con i grandi Paesi che assumono la guida.

