Cina: portavoce Esteri, attività nell’Artico conformi al diritto internazionale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le attività della Cina nell’Artico, volte a promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile della regione, sono in linea con il diritto internazionale. Lo ha dichiarato ieri la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a una domanda in merito, in cui si osservava che la nuova strategia dell’UE nell’Artico identifica la crescente presenza della Cina nella regione e la sua cooperazione con la Russia come motivi di preoccupazione per la sicurezza.

Mao ha affermato che l’Artico riguarda gli interessi comuni della comunità internazionale e che i diritti e le libertà dei Paesi di svolgere attività nella regione in conformità con la legge devono essere pienamente rispettati. “Dividere i Paesi in blocchi sulla base di una mentalità da Guerra Fredda e incitare al confronto geopolitico non sono nell’interesse della pace, della stabilità e dello sviluppo della regione artica”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).