Cina: portavoce, esercitazioni militari contrastano attività separatiste per “indipendenza Taiwan” e interferenze esterne

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì un portavoce del governo cinese ha dichiarato che le esercitazioni militari condotte dall’Esercito popolare di liberazione (PLA) sono specificamente mirate alle attività separatiste per l'”indipendenza di Taiwan” e alle interferenze esterne.

Chen Binhua, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, ha affermato che le esercitazioni mirano a frenare la collusione tra le forze per l'”indipendenza di Taiwan” e gli elementi esterni che mettono in pericolo la pace e la stabilità attraverso lo stretto di Taiwan, e a salvaguardare in modo fondamentale la sovranità nazionale e l’integrità territoriale.

Chen ha formulato queste osservazioni in risposta a una richiesta dei media riguardante le esercitazioni codificate come “Missione di giustizia 2025” attorno all’isola di Taiwan, iniziate lunedì e condotte da più forze del Comando del teatro orientale del PLA.

