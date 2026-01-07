Cina: portavoce, commercio attraverso Stretto Taiwan mantiene crescita nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le imprese finanziate da Taiwan nella Cina continentale hanno mantenuto un’attività stabile nel 2025, con investimenti provenienti dall’isola e un commercio attraverso lo Stretto che hanno anch’essi registrato una crescita costante, ha dichiarato mercoledì un portavoce.

Intervenendo a una regolare conferenza stampa, Chen Binhua, portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, ha riferito che, nei primi dieci mesi del 2025, nella Cina continentale sono state istituite 6.423 nuove imprese finanziate da Taiwan, con 1,75 miliardi di dollari capitale dell’isola in uso effettivo, in aumento del 53% su base annua.

Di queste nuove venture, 2.043 hanno sede nella provincia del Fujian, sul lato opposto dello Stretto di Taiwan, con un capitale in uso proveniente dall’isola che ha raggiunto i 670 milioni di dollari.

Chen ha aggiunto che il volume del commercio attraverso lo Stretto ha raggiunto 285,395 miliardi di dollari da gennaio a novembre 2025, con un incremento del 7,3% su base annua.

Sottolineando gli sforzi della Cina continentale per agevolare gli scambi di personale attraverso lo Stretto, Chen ha affermato che lo scorso anno le compagnie aeree tra le due sponde hanno effettuato oltre 610 voli settimanali per passeggeri.

Il portavoce ha inoltre citato dati che mostrano come il servizio di traghetti Xiamen-Kinmen abbia registrato oltre 1,75 milioni di viaggi di passeggeri nel periodo gennaio-novembre 2025, con un aumento del 45,77% su base annua.

