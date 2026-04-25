PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato oggi un allarme riguardo a un pacchetto di proposte di legge sui controlli alle esportazioni, presentato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ribadendo la propria opposizione all’eccessiva estensione del concetto di sicurezza nazionale e all’abuso dei controlli alle esportazioni.

La Commissione Affari Esteri della Camera degli Stati Uniti ha recentemente approvato il Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware, noto come Match Act, e diverse altre proposte di legge sui controlli alle esportazioni.

Il portavoce del ministero cinese del Commercio ha affermato che, se approvate, le relative proposte di legge minerebbero gravemente l’ordine economico e commerciale internazionale e comprometterebbero in modo significativo la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali dei semiconduttori.

La Cina seguirà da vicino l’iter legislativo, valuterà attentamente l’impatto sugli interessi cinesi e adotterà misure risolute e necessarie per salvaguardare con fermezza i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi, ha dichiarato il portavoce.

(ITALPRESS).