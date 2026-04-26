Cina: ponti sullo Yangtze favoriscono sviluppo e mobilità nello Hubei (1)

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con un drone il 25 aprile 2026 mostra il ponte Tianxingzhou sul fiume Yangtze a Wuhan, nella provincia dello Hubei, nella Cina centrale. Attualmente, quasi 50 ponti sono stati completati o sono in costruzione lungo il tratto dello Yangtze nello Hubei.

I servizi di traghetto erano un tempo l’unico mezzo di trasporto per attraversare il fiume, prima dell’ottobre 1957, quando entrò in funzione il ponte stradale-ferroviario di Wuhan, il primo del suo genere sullo Yangtze. Oggi quello che un tempo era un attraversamento fluviale dispendioso in termini di tempo può essere completato in poco più di dieci minuti, facilitando gli spostamenti quotidiani delle persone e aprendo la strada allo sviluppo regionale coordinato.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).