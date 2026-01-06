Cina: ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao ha gestito oltre 100 mln transiti dal 2008 (2)

ZHUHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 6 gennaio 2026, mostra il casello del ponte di Hong Kong-Zhuhai-Macao nel sud della Cina. Fino a martedì, il porto aveva gestito oltre 100 milioni di transiti di passeggeri in entrata e in uscita, da quando il mega progetto è stato aperto al traffico nell’ottobre 2018.

Si tratta di un traguardo che riflette il progresso della connettività e dell’integrazione regionali. Il ponte, lungo 55 chilometri, collega la regione amministrativa speciale di Hong Kong, la regione amministrativa speciale di Macao e la città di Zhuhai, tutte situate nel sud della Cina. Trattandosi dell’attraversamento marittimo più lungo al mondo costituito da ponte e tunnel, ha drasticamente ridotto i tempi di percorrenza tra Hong Kong e Zhuhai e tra Hong Kong e Macao, da tre ore a circa 45 minuti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).