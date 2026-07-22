Cina: più importazioni di apparecchiature tech avanzate nel periodo 2026-2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina amplierà le importazioni di apparecchiature tecnologiche avanzate, componenti chiave, risorse energetiche e prodotti agricoli di qualità, diversificando al contempo i Paesi di provenienza, durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030). Lo ha dichiarato oggi il massimo responsabile delle dogane del Paese.

Sun Meijun, direttrice dell’Amministrazione generale delle dogane, ha rilasciato le dichiarazioni nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato.

Saranno compiuti sforzi per promuovere un migliore coordinamento tra importazioni ed esportazioni, negoziare e firmare un maggior numero di accordi di cooperazione commerciale e agevolare l’ingresso nel mercato cinese di prodotti di qualità provenienti da tutto il mondo, nell’intento di condividere con il resto del mondo le vaste opportunità offerte dal mercato cinese e garantire ai consumatori del Paese una scelta più diversificata, ha osservato il funzionario.

(ITALPRESS).