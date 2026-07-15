Cina: a Pechino mostra immersiva sul Giardino di Qianlong (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 14 luglio 2026, mostra alcuni oggetti esposti durante la mostra “Un giardino interiore: mostra immersiva di luci e ombre dedicata al Giardino di Qianlong”, presso il Museo nazionale dei libri classici di Pechino, capitale della Cina.
La mostra, che propone diversi scenari immersivi e installazioni interattive, è aperta dal 9 luglio al 6 dicembre. Il Giardino di Qianlong, noto anche come Giardino del Palazzo della Tranquilla Longevità, fu costruito dall’imperatore Qianlong (1711-1799) della dinastia Qing (1644-1911) come luogo di ritiro privato per i suoi ultimi anni di vita all’interno della Città Proibita, oggi sede del Museo del Palazzo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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