PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo (PIL) della regione cinese di Pechino-Tianjin-Hebei è aumentato da 8.960 miliardi di yuan (1.290 miliardi di dollari USA) nel 2020 a quasi 12.000 miliardi di yuan nel 2025, come riportato da dati ufficiali.

La regione copre un’area totale di 216.000 chilometri quadrati e conta una popolazione residente permanente di oltre 100 milioni di persone nel nord della Cina.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), lo sviluppo coordinato delle municipalità di Pechino e Tianjin e della provincia dello Hebei ha ottenuto risultati notevoli, ha dichiarato Yang Xiuling, direttrice della Commissione municipale di Pechino per lo sviluppo e la riforma. La funzionaria ha aggiunto che Pechino ha registrato una riduzione complessiva di 150 chilometri quadrati di terreni edificabili urbani e rurali e l’uscita di oltre 3.000 imprese manifatturiere generiche.

Negli ultimi cinque anni, la regione ha aggiunto 710 chilometri di linee ferroviarie operative ed è stata in gran parte realizzata la creazione di un “circuito di trasporti di 1-1,5 ore” tra le principali città della regione. Nel frattempo, il volume delle transazioni dei contratti tecnologici in uscita da Pechino verso Hebei e Tianjin ha superato i 320 miliardi di yuan, con un tasso medio annuo di crescita del 23%.

