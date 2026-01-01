CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 30 dicembre 2025, mostra una stazione di pompaggio di un progetto di allocazione delle risorse idriche a Chongqing, nella Cina sud-occidentale. Con un investimento complessivo di 14,345 miliardi di yuan (circa 2,05 miliardi di dollari) e una fornitura annua di oltre un miliardo di metri cubi d’acqua, il progetto martedì ha raggiunto la piena capacità di approvvigionamento. Dovrebbe andare a beneficio di circa 10 milioni di persone.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
