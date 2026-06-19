Cina: picco dell’attività logistica per festival dello shopping “618” (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone, mostra dei robot addetti allo smistamento in azione in un centro logistico nella contea di Deqing, città di Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 18 giugno 2026. La corsa agli acquisti di metà anno in Cina, nota come festival dello shopping “618”, ha determinato un picco nell’attività logistica degli e-commerce a livello nazionale. Le aziende di logistica hanno operato a pieno regime per garantire il regolare ritiro e la consegna dei pacchi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)