Cina: Fujian ospita competizioni per celebrare Dragon Boat Festival (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 18 giugno 2026, mostra delle persone che gareggiano in una competizione di dragon boat nelle acque della cittadina di Tailu, nella contea di Lianjiang, a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, è una festività tradizionale cinese che commemora l’antico poeta cinese Qu Yuan, del periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.). Celebrato il quinto giorno del quinto mese del calendario lunare cinese, il festival quest’anno si celebra il 19 giugno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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