Cina: Fujian ospita competizioni per celebrare Dragon Boat Festival (3)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone gareggiano in una competizione di dragon boat nel tratto di Shanggan del fiume Taojiang nella contea di Minhou, a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 18 giugno 2026. Il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, è una festività tradizionale cinese che commemora l’antico poeta cinese Qu Yuan, del periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.). Celebrato il quinto giorno del quinto mese del calendario lunare cinese, il festival quest’anno si celebra il 19 giugno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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