WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I colloqui previsti per oggi tra Stati Uniti e Iran sull’attuazione dell’accordo in 14 punti per porre fine alla guerra sono stati annullati. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri svizzero. L’avvio dei colloqui era previsto oggi nel piccolo villaggio svizzero di Obbürgen, due giorni dopo la firma di un memorandum d’intesa (MOU) che ha aperto una finestra di 60 giorni per negoziare un accordo permanente sul programma nucleare iraniano, consentendo il transito del petrolio attraverso lo stretto di Hormuz.

L’annuncio della Svizzera è arrivato dopo che il vicepresidente americano JD Vance aveva posticipato il suo viaggio. Secondo Al Mayadeen, canale satellitare filo-Hezbollah, anche Teheran stava ritardando l’invio della sua delegazione in Svizzera a causa della continua aggressione israeliana contro il Libano.

Il vicepresidente JD Vance non si recherà più in Svizzera, come precedentemente previsto, per i colloqui con l’Iran, ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca, citando problemi logistici ancora irrisolti relativi alla prossima fase dei negoziati.

“Come ha affermato il vicepresidente nella sua conferenza stampa, i piani per i prossimi colloqui tecnici non sono ancora definitivi e la delegazione statunitense è pronta a partire alla prima occasione utile. Ma la logistica di questi negoziati non è mai stata semplice né prevedibile”, ha dichiarato il portavoce in un comunicato.

“Al momento il Vicepresidente non partirà. Vi informeremo non appena avremo un aggiornamento concreto sui prossimi passi. Non vediamo l’ora di iniziare i colloqui tecnici il prima possibile”, ha aggiunto il portavoce.

Ieri in mattinata, il vicepresidente aveva dichiarato di voler recarsi in Svizzera, pur riconoscendo che i tempi rimanevano incerti.

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