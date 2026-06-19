Libia, fermati 13 migranti irregolare sulla spiaggia di Al-Khums

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Le unità del 63° battaglione di fanteria dell’esercito libico hanno fermato 13 migranti irregolari sulla spiaggia di Al-Khums, località costiera situata a circa 120 km a est di Tripoli, nella regione centro-settentrionale del paese, bloccando un tentativo di partenza via mare. E secondo quanto dichiarato in un comunicato del 63° battaglione di fanteria su Facebook, le pattuglie della 113ª compagnia hanno effettuato un’operazione notturna dopo aver ricevuto informazioni sulla presenza dei migranti, che stavano preparando la traversata.

I fermati sono stati consegnati alle autorità competenti per le procedure legali, nel quadro degli sforzi continui per contrastare l’immigrazione clandestina lungo la costa libica.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).