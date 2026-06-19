Cina: picco dell’attività logistica per festival dello shopping “618” (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei membri del personale smistano i pacchi in un centro di smistamento a Zaozhuang, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 18 giugno 2026. La corsa agli acquisti di metà anno in Cina, nota come festival dello shopping “618”, ha determinato un picco nell’attività logistica degli e-commerce a livello nazionale. Le aziende di logistica hanno operato a pieno regime per garantire il regolare ritiro e la consegna dei pacchi.

-Foto Xinhua-

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