Cina: picco dell’attività logistica per festival dello shopping “618” (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 18 giugno 2026, mostra un centro di smistamento a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. La corsa agli acquisti di metà anno in Cina, nota come festival dello shopping “618”, ha determinato un picco nell’attività logistica degli e-commerce a livello nazionale. Le aziende di logistica hanno operato a pieno regime per garantire il regolare ritiro e la consegna dei pacchi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)