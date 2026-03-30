Cina: Pechino, robot vengono addestrati per vari scenari applicativi (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff addestra un robot presso il Robot Data Training Center nel parco Shougang, distretto di Shijingshan, a Pechino, capitale della Cina, il 25 marzo 2026.

Al Zhongguancun Forum 2026, inaugurato il 25 marzo, un gran numero di robot intelligenti avanzati ha attirato l’attenzione del pubblico. Al Robot Data Training Center di Pechino, queste macchine stanno diventando sempre più intelligenti grazie all’addestramento nella ‘scuola dei robot’. Qui, raccolgono dati prendendo parte a scenari di simulazione come la manifattura industriale, le case smart e i servizi commerciali, fornendo così supporto, con i dati acquisiti, alla ricerca e allo sviluppo di robot umanoidi. Gli addetti alla raccolta dati azionano i robot per completare una serie di compiti specifici, generando enormi quantità di dati di movimento per potenziare il loro ‘cervello’ robotico. In futuro, questi robot saranno impiegati in fabbriche, supermercati, abitazioni e altri scenari applicativi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).