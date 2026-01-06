Cina: Pechino mira a industria IA da 1.000 mld yuan entro 2 anni con nuovo piano d’azione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino mira a una crescita della propria industria chiave dell’intelligenza artificiale (IA) oltre i 1.000 miliardi di yuan (circa 142,5 miliardi di dollari USA) entro due anni, attraverso un nuovo piano d’azione presentato lunedì, mentre la capitale cinese punta a consolidare il proprio ruolo di hub globale per l’innovazione nell’IA.

In base al piano, le autorità attueranno nove principali iniziative rivolte a diversi settori dell’industria dell’IA, con una forte enfasi sull’innovazione tecnologica.

Il piano dà priorità alle innovazioni tecnologiche attraverso sforzi di ricerca coordinati, potenziando la fornitura di dati di alta qualità ed espandendo le applicazioni in tutti i settori. Inoltre, include misure per attrarre talenti di alto livello, mobilitare capitali a lungo termine e sostenere ecosistemi open source.

Yang Xiuling, direttrice della Commissione municipale di Pechino per lo sviluppo e la riforma, ha affermato che altri obiettivi includono la realizzazione di un cluster di calcolo per l’IA di produzione nazionale con una capacità superiore a 100.000 chip, l’aggiunta di oltre 10 società legate all’IA di recente quotazione in borsa e la crescita di oltre 20 aziende “unicorno” in questo settore.

Tali misure sono progettate per accelerare la trasformazione di Pechino in un centro di innovazione dell’IA competitivo a livello globale, ha aggiunto Yang.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), la Cina ha posto l’innovazione al centro della spinta alla modernizzazione, costruendo uno degli ecosistemi di IA più avanzati al mondo e potenziando settori che vanno dalla manifattura e sanità fino ai trasporti e alla finanza.

Il settore dell’IA del Paese ha registrato una crescita robusta, con il numero di tali imprese che ha superato le 5.300 a settembre 2025, rappresentando il 15% del totale globale, secondo l’Accademia cinese di tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

(ITALPRESS).