PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il coro di voci bianche One Voice dagli Stati Uniti si esibisce al Peking Union Medical College Hospital (PUMCH) a Pechino, capitale della Cina, il 31 dicembre 2025. Cinquantasei giovani cantanti del coro, insieme ad altri musicisti invitati, hanno tenuto un’esibizione presso l’ospedale nella giornata di mercoledì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
