PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I due principali aeroporti di Pechino, capitale della Cina, dovrebbero gestire 11.409 voli durante le imminenti vacanze per la Festa del lavoro, hanno riferito ieri le autorità competenti.
Il dato segna un aumento del 4,32% su base annua, secondo l’Ufficio per la gestione del traffico aereo della Cina settentrionale dell’Amministrazione dell’aviazione civile cinese.
In particolare, il Beijing Capital International Airport dovrebbe gestire 6.160 voli, mentre il Beijing Daxing International Airport dovrebbe registrarne 5.249.
Il primo aeroporto dovrebbe inoltre registrare oltre 1,02 milioni di viaggi di passeggeri durante il periodo festivo. L’aeroporto ha dichiarato che destinerà tempestivamente risorse e personale di supporto per garantire spostamenti regolari a fronte dell’aumento della domanda.
(ITALPRESS).