PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei membri dei Giovani pionieri cinesi rendono omaggio ai martiri con dei fiori durante una cerimonia per commemorare l’89esimo anniversario dell’inizio della Guerra di resistenza dell’intera nazione cinese contro l’aggressione giapponese, presso il museo dedicato a Pechino, capitale della Cina, il 7 luglio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]