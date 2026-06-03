Cina: Pechino approva centro di innovazione per il calcolo spaziale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino ha approvato l’istituzione del primo centro di innovazione per l’industria del calcolo spaziale della capitale cinese, destinato ora a collegare l’intera catena industriale del calcolo spaziale e a promuovere lo sviluppo del settore dell’Internet delle cose (IoT) satellitare, secondo quanto riportato oggi dallo “Science and Technology Daily”.

Il centro di innovazione ha individuato sei principali aree di ricerca, tra cui chip di calcolo progettati appositamente per l’uso spaziale e altamente affidabili e resistenti al calore, carichi utili per il calcolo spaziale ad alte prestazioni e iper-interconnessi, piattaforme satellitari di calcolo spaziale e sistemi standard, modelli di grandi dimensioni basati sullo spazio in condizioni di potenza limitata, reti integrate spazio-terra di misurazione e controllo basate su cloud, e operazioni per la potenza di calcolo spaziale orientate ai servizi e tokenizzate.

Il centro di innovazione dovrebbe essere inaugurato ufficialmente alla fine di giugno, secondo il rapporto.

Il calcolo spaziale si riferisce a un paradigma di calcolo emergente che impiega capacità di elaborazione, archiviazione, analisi intelligente e processo decisionale legate ai dati su piattaforme orbitali come satelliti e stazioni spaziali, secondo un altro rapporto pubblicato dal “Beijing Daily”.

Il centro di innovazione è guidato congiuntamente dalla Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT) e da aziende leader nel settore del calcolo spaziale.

Pechino ospita la catena industriale aerospaziale e informatica più completa del Paese, ha dichiarato Wang Shangguang, preside della School of Computer Science della BUPT, citato dal “Beijing Daily”. Ha aggiunto che la città riunisce aziende produttrici di razzi e satelliti, società impegnate nei modelli di grandi dimensioni e imprese legate ai chip, fornendo una base unica per lo sviluppo del calcolo spaziale.

(ITALPRESS).